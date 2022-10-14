WinkСериалыНебесный замок1-й сезон12-я серия
Небесный замок (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
8.72018, Sky castle
Мелодрама, Комедия18+
Сезоны и серии
- 18+69 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+64 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+62 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+64 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+63 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+61 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+64 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+66 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+65 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+69 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+67 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+69 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+67 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+77 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+69 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+74 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+71 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+75 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+83 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+85 мин
Небесный замок
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Увлекательная корейская дорама о мрачных секретах, интригах и бедах привилегированных обитателей элитного жилого комплекса. В роскошном особняке института Чен Нам «Небесный замок» проживает пять профессорских семей. Родители в них убеждены, что дети должны пойти по их стопам – поступить в Чен Нам и сделать научную карьеру. В результате внешне благополучные подростки страдают из-за отсутствия свободы выбора и бесконечной гонки за успехом, в которую они вовлечены с малых лет. Напряжение внутри «Небесного замка» нарастает, и однажды жильцов поражает новость о самоубийстве матери едва ли не самого успешного из местных старшеклассников. с русской озвучкой
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама, Детектив
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb