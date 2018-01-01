Небесный замок (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Небесный замок. Сезон 1. Серия 6
Небесный замок (сериал, 2018) сезон 1 серия 6

2018, Sky castle
Мелодрама, Комедия

Увлекательная корейская дорама о мрачных секретах, интригах и бедах привилегированных обитателей элитного жилого комплекса. В роскошном особняке института Чен Нам «Небесный замок» проживает пять профессорских семей. Родители в них убеждены, что дети должны пойти по их стопам – поступить в Чен Нам и сделать научную карьеру. В результате внешне благополучные подростки страдают из-за отсутствия свободы выбора и бесконечной гонки за успехом, в которую они вовлечены с малых лет. Напряжение внутри «Небесного замка» нарастает, и однажды жильцов поражает новость о самоубийстве матери едва ли не самого успешного из местных старшеклассников. с русской озвучкой

