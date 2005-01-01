Не по сценарию. Серия 1
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Не по сценарию (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2005, Unscripted
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Мир вокруг постоянно твердит молодым актерам — нет, но они не собираются сдаваться, и жаждут лишь преуспеть. Брайан, Криста и Дженнифер согласны менять свою фигуру, тело и характер, в поисках конструктивной критики и полезных знакомств. Они готовы на все, лишь бы выйти за рамки актеров второго плана.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Не по сценарию»

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