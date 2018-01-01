Не по сценарию (сериал, 2005) смотреть онлайн

Не по сценарию
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Мир вокруг постоянно твердит молодым актерам — нет, но они не собираются сдаваться, и жаждут лишь преуспеть. Брайан, Криста и Дженнифер согласны менять свою фигуру, тело и характер, в поисках конструктивной критики и полезных знакомств. Они готовы на все, лишь бы выйти за рамки актеров второго плана. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

