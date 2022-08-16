Назаре (сериал, 2019) сезон 1 серия 58 смотреть онлайн

Назаре. Сезон 1. Серия 58
8.42019, Nazaré
Драма16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Популярная португальская теледрама о деревенской девушке, посвятившей жизнь спасению смертельно больной матери. Назаре Гомес была совсем маленькой, когда ее отец Хоаким бросил ее маму Матильду. Воспитанная матерью девушка очень ей благодарна и, повзрослев, пытается заботиться о ней. А это непросто – Матильда много лет страдает депрессией, к которой недавно присоединилась опухоль мозга. Назаре усердно работает, чтобы накопить денег на дорогостоящую операцию у лондонского хирурга. Он – единственный, кому под силу спасти Матильду, и Назаре готова на все, чтобы к нему попасть.

Португалия
Драма
48 мин / 00:48

6.3 КиноПоиск
5.1 IMDb

