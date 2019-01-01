Назаре (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
8.52019, Nazaré
Драма16+
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+46 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+47 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+47 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 38Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 39Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 40Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 41Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 42Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 43Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 44Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 45Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 46Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 47Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 48Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 49Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 50Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 51Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 52Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 53Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 54Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 55Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 56Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 57Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 58Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 59Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 60Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 61Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 62Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 63Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 64Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 65Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 66Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 67Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 68Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 69Бесплатно
- 16+48 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 70Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 71Бесплатно
- 16+49 мин
Назаре
Сезон 1 Серия 72Бесплатно
О сериале
Популярная португальская теледрама о деревенской девушке, посвятившей жизнь спасению смертельно больной матери. Назаре Гомес была совсем маленькой, когда ее отец Хоаким бросил ее маму Матильду. Воспитанная матерью девушка очень ей благодарна и, повзрослев, пытается заботиться о ней. А это непросто – Матильда много лет страдает депрессией, к которой недавно присоединилась опухоль мозга. Назаре усердно работает, чтобы накопить денег на дорогостоящую операцию у лондонского хирурга. Он – единственный, кому под силу спасти Матильду, и Назаре готова на все, чтобы к нему попасть.
СтранаПортугалия
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ИАРежиссёр
Ива
Ареяш
- ХКРежиссёр
Хорхе
Кардосо
- ДТРежиссёр
Дуарте
Тейшейра
- РПРежиссёр
Родриго
Пинто
- КЛАктриса
Каролина
Лурейру
- ХМАктёр
Хосе
Мата
- АПАктёр
Афонсу
Пиментел
- РСАктёр
Рожериу
Самора
- КГАктриса
Кустодия
Галего
- РдАктёр
Руй
ди Карвалью
- МБАктриса
Марсия
Брейя
- КААктёр
Карлос
Арейя
- ЛКАктриса
Луиза
Круз
- АЖАктёр
Албану
Жерониму
- ПКСценарист
Педру
Кавалейру
- ПБСценарист
Педру
Барбоза
- СССценарист
Сандра
Сантос
- АТХудожница
Ана
Тереза Кастело
- МТОператор
Мигель
Трабучо