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Назаре
1-й сезон

Назаре (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.42019, Nazaré 72 серии
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Популярная португальская теледрама о деревенской девушке, посвятившей жизнь спасению смертельно больной матери. Назаре Гомес была совсем маленькой, когда ее отец Хоаким бросил ее маму Матильду. Воспитанная матерью девушка очень ей благодарна и, повзрослев, пытается заботиться о ней. А это непросто – Матильда много лет страдает депрессией, к которой недавно присоединилась опухоль мозга. Назаре усердно работает, чтобы накопить денег на дорогостоящую операцию у лондонского хирурга. Он – единственный, кому под силу спасти Матильду, и Назаре готова на все, чтобы к нему попасть.

Страна
Португалия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Назаре»