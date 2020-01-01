Найди скрытые объекты. Сезон 6. Серия 3
Wink
Детям
Найди скрытые объекты
6-й сезон
3-я серия

Найди скрытые объекты (мультсериал, 2020) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

8.52020, Найди скрытые объекты. Сезон 6. Серия 3
Мультсериалы6+

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Сюжет

Ам Ням учит ребят искать скрытые объекты и тренировать внимательность и память. Игра «Найди скрытые объекты» очень полезна для детей. Она не только тренирует зрительную память и внимательность ребенка, но и помогает ему запоминать новые цвета, предметы, явления.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

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