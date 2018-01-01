Навеки Салли. Сезон 1. Серия 7
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Навеки Салли
1-й сезон
7-я серия

Навеки Салли (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2018, Sally4Ever
Мелодрамы, Комедии18+

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Сюжет

Главная героиня Салли живет спокойной и тихой жизнью с бойфрендом Дэвидом, пока однажды тот не решается сделать ей предложение руки и сердца. Салли впадает в хтонический ужас и заводит интрижку с девушкой. Среди приглашенных звезд сериала — Лина Хиди, Шон Бин и Марк Гэтисс.

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Рейтинг

5.4 КиноПоиск
6.6 IMDb