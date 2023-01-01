Навеки Салли
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Навеки Салли

Навеки Салли (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Sally4Ever 1 сезон
Мелодрамы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главная героиня Салли живет спокойной и тихой жизнью с бойфрендом Дэвидом, пока однажды тот не решается сделать ей предложение руки и сердца. Салли впадает в хтонический ужас и заводит интрижку с девушкой. Среди приглашенных звезд сериала — Лина Хиди, Шон Бин и Марк Гэтисс. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

5.4 КиноПоиск
6.6 IMDb