Навеки Салли (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Навеки Салли
2018, Sally4Ever 7 серий
Мелодрама, Комедия18+

О сериале

Главная героиня Салли живет спокойной и тихой жизнью с бойфрендом Дэвидом, пока однажды тот не решается сделать ей предложение руки и сердца. Салли впадает в хтонический ужас и заводит интрижку с девушкой. Среди приглашенных звезд сериала — Лина Хиди, Шон Бин и Марк Гэтисс.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
6.6 IMDb