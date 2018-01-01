Навеки Салли (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Главная героиня Салли живет спокойной и тихой жизнью с бойфрендом Дэвидом, пока однажды тот не решается сделать ей предложение руки и сердца. Салли впадает в хтонический ужас и заводит интрижку с девушкой. Среди приглашенных звезд сериала — Лина Хиди, Шон Бин и Марк Гэтисс.

