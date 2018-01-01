WinkСериалыНавеки Салли1-й сезон
Навеки Салли (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Sally4Ever 7 серий
Мелодрама, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Главная героиня Салли живет спокойной и тихой жизнью с бойфрендом Дэвидом, пока однажды тот не решается сделать ей предложение руки и сердца. Салли впадает в хтонический ужас и заводит интрижку с девушкой. Среди приглашенных звезд сериала — Лина Хиди, Шон Бин и Марк Гэтисс.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Мелодрама
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джулия
Дэвис
- КШАктриса
Катрин
Шеперд
- Актёр
Алекс
МакКуин
- Актриса
Джулия
Дэвис
- ДБАктёр
Джулиан
Бэррэтт
- ФМАктриса
Фелисити
Монтегю
- Актёр
Стив
Орам
- ДСАктриса
Джейн
Стэннесс
- СХАктёр
Стивен
Хоук
- ДГАктриса
Джорджи
Глен
- ВПАктриса
Вики
Пеппердин
- Сценарист
Джулия
Дэвис
- ФКПродюсер
Филип
Кларк
- МТХудожник
Мэл
Томпсон
- РПМонтажёр
Робин
Питерс
- ЭХОператор
Энди
Холлис