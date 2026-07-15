Шоу, которое докажет, что наука может быть веселой и интересной. Ведущие проекта, Роман Каграманов и молодой ученый Андрей Воронин, приглашают ученых-исследователей и известных блогеров, актеров, музыкантов, чтобы они просто и весело представили зрителям сложную тему. В каждом выпуске ученый должен объяснить теорию звезде, которой предстоит ее понять и пересказать доступным языком.

