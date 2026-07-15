Наука для всех. Сезон 3. Серия 1
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Сериалы
Наука для всех
3-й сезон
1-я серия
2025, Наука для всех. Сезон 3. Серия 1
ТВ-шоу, Образовательные12+
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Наука для всех (сериал, 2025) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

3-й сезон

О сериале

Шоу, которое докажет, что наука может быть веселой и интересной. Ведущие проекта, Роман Каграманов и молодой ученый Андрей Воронин, приглашают ученых-исследователей и известных блогеров, актеров, музыкантов, чтобы они просто и весело представили зрителям сложную тему. В каждом выпуске ученый должен объяснить теорию звезде, которой предстоит ее понять и пересказать доступным языком.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Образовательные
Время
25 мин / 00:25

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