WinkСериалыНаука для всех3-й сезон3-я серия
2025, Наука для всех. Сезон 3. Серия 3
ТВ-шоу, Образовательные12+
Серия в подписке «PREMIER»
Наука для всех (сериал, 2025) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+26 мин
Наука для всех
Сезон 3 Серия 1
- 12+27 мин
Наука для всех
Сезон 3 Серия 2
- 12+28 мин
Наука для всех
Сезон 3 Серия 3
- 12+27 мин
Наука для всех
Сезон 3 Серия 4
- 12+26 мин
Наука для всех
Сезон 3 Серия 5
- 12+29 мин
Наука для всех
Сезон 3 Серия 6
- 12+28 мин
Наука для всех
Сезон 3 Серия 7
- 12+30 мин
Наука для всех
Сезон 3 Серия 8
- 12+26 мин
Наука для всех
Сезон 3 Серия 9
- 12+33 мин
Наука для всех
Сезон 3 Серия 10
О сериале
Шоу, которое докажет, что наука может быть веселой и интересной. Ведущие проекта, Роман Каграманов и молодой ученый Андрей Воронин, приглашают ученых-исследователей и известных блогеров, актеров, музыкантов, чтобы они просто и весело представили зрителям сложную тему. В каждом выпуске ученый должен объяснить теорию звезде, которой предстоит ее понять и пересказать доступным языком.