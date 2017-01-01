Научпок. Выпуск 73: Что, если совсем не спать?
Wink
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Научпок
1-й сезон
73-я серия

Научпок (сериал, 2017) сезон 1 серия 73 смотреть онлайн бесплатно

8.62017, Научпок. Выпуск 73: Что, если совсем не спать?
Образовательные18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цикл документальных передач, которые объясняют сложные вещи простым языком и при этом с научной точки зрения. Вы узнаете, опасны ли микроволновые печи, чем может быть полезна аллергия, как сделать реальный световой меч, можно ли выжить в космосе без скафандра, насколько опасен зыбучий песок и может ли Солнце убить интернет.

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Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Время
3 мин / 00:03

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