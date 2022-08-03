Научпок (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Научпок. Выпуск 15: Сколько у человека может быть друзей?
8.62017, Научпок. Выпуск 15: Сколько у человека может быть друзей?
Цикл документальных передач, которые объясняют сложные вещи простым языком и при этом с научной точки зрения. Вы узнаете, опасны ли микроволновые печи, чем может быть полезна аллергия, как сделать реальный световой меч, можно ли выжить в космосе без скафандра, насколько опасен зыбучий песок и может ли Солнце убить интернет.

