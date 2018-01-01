Научный парень. Сезон 1. Серия 7
Wink
Детям
Научный парень
1-й сезон
7-я серия
2018, Science Guy
Документальные6+

Контент станет доступным 01.05.2025

Научный парень (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это Питер. И он — научный парень! «Научный парень» — образовательное шоу, где уроки химии, физики и естествознания превращаются в веселые игры и яркие опыты.

Питер — не нудный профессор в белом халате. Его лаборатория — чердак, оборудованный всем необходимым для необычных экспериментов. А в роли ассистентов — обычные дети, которые с помощью игровых состязаний познают законы физики! В каждой серии Питер объяснит научное явление — но не на доске, а с помощью воздушных змеев, самодельных слаймов и аттракционов.

Сериал Научный парень 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Документальные
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

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