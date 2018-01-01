Научный парень (сериал, 2018) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Это Питер. И он — научный парень! «Научный парень» — образовательное шоу, где уроки химии, физики и естествознания превращаются в веселые игры и яркие опыты.



Питер — не нудный профессор в белом халате. Его лаборатория — чердак, оборудованный всем необходимым для необычных экспериментов. А в роли ассистентов — обычные дети, которые с помощью игровых состязаний познают законы физики! В каждой серии Питер объяснит научное явление — но не на доске, а с помощью воздушных змеев, самодельных слаймов и аттракционов.



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