WinkДетямНаучный парень1-й сезон42-я серия
2018, Science Guy
Документальные6+
Контент станет доступным 01.05.2025
Научный парень (сериал, 2018) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн
Сезоны и серии
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Сезон 1 Серия 2
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Сезон 1 Серия 3
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Сезон 1 Серия 4
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Сезон 1 Серия 5
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Научный парень
Сезон 1 Серия 6
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Научный парень
Сезон 1 Серия 7
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Научный парень
Сезон 1 Серия 8
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Научный парень
Сезон 1 Серия 9
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Научный парень
Сезон 1 Серия 10
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Научный парень
Сезон 1 Серия 11
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Научный парень
Сезон 1 Серия 12
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Научный парень
Сезон 1 Серия 13
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Научный парень
Сезон 1 Серия 14
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Научный парень
Сезон 1 Серия 15
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Научный парень
Сезон 1 Серия 16
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Научный парень
Сезон 1 Серия 17
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Научный парень
Сезон 1 Серия 18
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Научный парень
Сезон 1 Серия 19
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Научный парень
Сезон 1 Серия 20
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Научный парень
Сезон 1 Серия 21
- 6+1мая
Научный парень
Сезон 1 Серия 22
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Научный парень
Сезон 1 Серия 23
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Научный парень
Сезон 1 Серия 24
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Научный парень
Сезон 1 Серия 25
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Научный парень
Сезон 1 Серия 26
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Научны�й парень
Сезон 1 Серия 27
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Научный парень
Сезон 1 Серия 28
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Научный парень
Сезон 1 Серия 29
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Научный парень
Сезон 1 Серия 30
- 6+1мая
Научный парень
Сезон 1 Серия 31
- 6+1мая
Научный парень
Сезон 1 Серия 32
- 6+1мая
Научный парень
Сезон 1 Серия 33
- 6+1мая
Научный парень
Сезон 1 Серия 34
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Научный парень
Сезон 1 Серия 35
- 6+1мая
Научный парень
Сезон 1 Серия 36
- 6+1мая
Научный парень
Сезон 1 Серия 37
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Научный парень
Сезон 1 Серия 38
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Научный парень
Сезон 1 Серия 39
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Научный парень
Сезон 1 Серия 40
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Научный парень
Сезон 1 Серия 41
- 6+1мая
Научный парень
Сезон 1 Серия 42
О сериале
Это Питер. И он — научный парень! «Научный парень» — образовательное шоу, где уроки химии, физики и естествознания превращаются в веселые игры и яркие опыты.
Питер — не нудный профессор в белом халате. Его лаборатория — чердак, оборудованный всем необходимым для необычных экспериментов. А в роли ассистентов — обычные дети, которые с помощью игровых состязаний познают законы физики! В каждой серии Питер объяснит научное явление — но не на доске, а с помощью воздушных змеев, самодельных слаймов и аттракционов.
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