Настоящая кровь (сериал, 2014) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Все хорошее когда-нибудь кончается. Даже вечность. Семь лет противостояния людей и вампиров подходят к концу. Семь лет вражды, притяжения, любви, войны и борьбы за равные права. Чем завершится история, за которой семь долгих лет следят миллионы поклонников по всему миру?



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