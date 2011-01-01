Настоящая кровь. Сезон 4. Серия 12
Wink
Сериалы
Настоящая кровь
4-й сезон
12-я серия

Настоящая кровь (сериал, 2011) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

8.72011, True Blood
Триллеры, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Сьюки проводит какое-то время в волшебном мире, а вернувшись, узнает, что отсутствовала целый год. Всe это время ее считали умершей. Джейсон успел продать ее дом Эрику Нортману – единственному, кто верил в ее возвращение. Противостояние людей, вампиров и духов продолжается.

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Страна
США
Жанр
Мистические, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези, Детективы, Триллеры
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

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