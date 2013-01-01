Наследники (2013) (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Корейская мелодрама об отношениях богатого наследника крупной корпорации и дочери уборщицы, которые по стечению обстоятельств оказываются в одной элитной школе. 18-летний Ким Тхан учится в США, пока его брат в Корее строит планы по захвату власти в крупной корпорации, которая должна достаться Киму по наследству. В Штатах Ким Тхан знакомится с Чха Ынсан, девушкой из Кореи, приехавшей в поисках своей пропавшей сестры. Он еще не знает, что Ынсан – дочка уборщицы, работающей на его родителей. Каким образом девушка попадет в элитную школу для детей богатых предпринимателей и через что ей там придется пройти – узнаете из дорамы «Наследники» 2013 года, посмотрев ее онлайн в сервисе Wink.



