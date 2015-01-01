Наши пути (сериал, 2015) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Сюжет

Популярный рок-исполнитель Рахул избалован славой и вниманием. На его жизненном пути появляется провинциальная начинающая певица Манви. Их встреча подобна столкновению двух разных миров. Противоположности притягиваются, они манят друг друга, но при сближении грозят друг друга испепелить.



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