Наши пути (сериал, 2015) сезон 1 серия 191 смотреть онлайн
8.82015, Yeh Kahan Aagaye Hum
Мелодрамы12+
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Сюжет
Популярный рок-исполнитель Рахул избалован славой и вниманием. На его жизненном пути появляется провинциальная начинающая певица Манви. Их встреча подобна столкновению двух разных миров. Противоположности притягиваются, они манят друг друга, но при сближении грозят друг друга испепелить.
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Рейтинг
8.1 IMDb