Нарко (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Первые два сезона криминальной драмы о противостоянии наркоторговцев и сотрудников УБН основаны на биографии легендарного Пабло Эскобара. Сериал повествует о его становлении в качестве босса Медельинского кокаинового картеля и о том, как ему годами удавалось выходить сухим из воды.



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