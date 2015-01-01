Нарко. Сезон 1. Серия 3
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Нарко (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2015, Narcos
Криминал, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Первые два сезона криминальной драмы о противостоянии наркоторговцев и сотрудников УБН основаны на биографии легендарного Пабло Эскобара. Сериал повествует о его становлении в качестве босса Медельинского кокаинового картеля и о том, как ему годами удавалось выходить сухим из воды.

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Информация

Страна
США, Колумбия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нарко»

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