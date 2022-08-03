Нарко: Мексика. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Нарко: Мексика
1-й сезон
1-я серия

Нарко: Мексика (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2018, Narcos: Mexico
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мексика, 1980-е. Драгдилер Феликс Галлардо решает объединить независимых наркоторговцев в могущественный синдикат. Тем временем из Калифорнии в Гвадалахару переезжает агент УБН Кики Камарена. Пути наркобарона и законника пересекутся, а их противостояние затянется на долгие годы.

Страна
Мексика, США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нарко: Мексика»