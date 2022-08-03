Нарко: Мексика (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Мексика, 1980-е. Драгдилер Феликс Галлардо решает объединить независимых наркоторговцев в могущественный синдикат. Тем временем из Калифорнии в Гвадалахару переезжает агент УБН Кики Камарена. Пути наркобарона и законника пересекутся, а их противостояние затянется на долгие годы.

