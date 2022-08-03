Напарницы: Астрид и Рафаэлла. Сезон 1. Серия 4
Напарницы: Астрид и Рафаэлла
1-й сезон
4-я серия
9.32019, Astrid et Raphaëlle
Детектив, Криминал18+
Напарницы: Астрид и Рафаэлла (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Капитан полиции Рафаэлла Косте обращается за помощью в архив, где знакомится с Астрид. Эта девушка обладает феноменальной памятью, в отличие от Рафаэллы, которая привыкла доверять интуиции. Они становятся напарницами и расследуют самые загадочные преступления.

Страна
Бельгия, Франция, Швейцария
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

