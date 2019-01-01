Напарники. Сезон 2. Серия 8
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Напарники
2-й сезон
8-я серия

Напарники (сериал, 2019) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.32019, Geombeomnamnyeo
Детективы, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Судмедэксперт с мерзким характером, но опытный и непререкаемый в работе, объединяется с новичком-прокуроршей, чтобы расследовать самые сложные дела.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb