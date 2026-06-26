Надкаст. Сезон 1. Серия 7
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Надкаст
1-й сезон
7-я серия
2021, Надкаст. Сезон 1. Серия 7
ТВ-шоу18+
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Надкаст (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Каждый выпуск один из них поднимает волнующую его тему. В ходе обсуждения все участники делятся личными историями, переживаниями, пытаются найти ответы на вопросы, которыми задается любой человек в современном мире. Решение проблем через юмор и откровенный разговор с друзьями.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
64 мин / 01:04

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