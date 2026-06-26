Каждый выпуск один из них поднимает волнующую его тему. В ходе обсуждения все участники делятся личными историями, переживаниями, пытаются найти ответы на вопросы, которыми задается любой человек в современном мире. Решение проблем через юмор и откровенный разговор с друзьями.

