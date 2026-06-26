2021, Надкаст. Сезон 1. Серия 6
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Надкаст (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Надкаст
Сезон 1 Серия 1
- 18+50 мин
Надкаст
Сезон 1 Серия 2
- 18+64 мин
Надкаст
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Надкаст
Сезон 1 Серия 4
- 18+59 мин
Надкаст
Сезон 1 Серия 5
- 18+58 мин
Надкаст
Сезон 1 Серия 6
- 18+65 мин
Надкаст
Сезон 1 Серия 7
- 18+43 мин
Надкаст
Сезон 1 Серия 8
- 18+72 мин
Надкаст
Сезон 1 Серия 9
- 18+60 мин
Надкаст
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Каждый выпуск один из них поднимает волнующую его тему. В ходе обсуждения все участники делятся личными историями, переживаниями, пытаются найти ответы на вопросы, которыми задается любой человек в современном мире. Решение проблем через юмор и откровенный разговор с друзьями.