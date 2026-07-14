WinkСериалыНачало после конца2-й сезон11-я серия
9.42026, Saikyou no Ousama, Nidome no Jinsei wa Nani wo Suru?
Аниме, Мультсериалы18+
Начало после конца (мультсериал, 2026) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
- 18+23 мин
Начало после конца
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
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Начало после конца
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
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Начало после конца
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
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Начало после конца
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
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Начало после конца
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
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Начало после конца
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
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Начало после конца
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
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Начало после конца
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
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Начало после конца
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
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Начало после конца
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
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Начало после конца
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
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Начало после конца
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
О сериале
Грей — величайший король в истории, обладающий непревзойдённой силой, богатством и славой. Он хладнокровен и безжалостен, а рядом с ним нет никого, на кого он мог бы опереться. Правда, сам он абсолютно никому не доверяет. Но однажды Грей умирает и перерождается в магическом мире в теле младенца по имени Артур. Окружённый любящей семьёй и друзьями, заново проживая день за днём своё новое взросление, он познаёт радость и заботу близких, неведомые ему в прошлой жизни. Во время одного из путешествий на его семью нападают разбойники.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Приключения, Драма, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
5.9 IMDb