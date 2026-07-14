WinkСериалыНачало после конца1-й сезон
Начало после конца (мультсериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Saikyou no Ousama, Nidome no Jinsei wa Nani wo Suru? 12 серий
Аниме, Мультсериалы18+
О сериале
Грей — величайший король в истории, обладающий непревзойдённой силой, богатством и славой. Он хладнокровен и безжалостен, а рядом с ним нет никого, на кого он мог бы опереться. Правда, сам он абсолютно никому не доверяет. Но однажды Грей умирает и перерождается в магическом мире в теле младенца по имени Артур. Окружённый любящей семьёй и друзьями, заново проживая день за днём своё новое взросление, он познаёт радость и заботу близких, неведомые ему в прошлой жизни. Во время одного из путешествий на его семью нападают разбойники.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Приключения, Драма, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
5.9 IMDb