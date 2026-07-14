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Начало после конца
Актёры и съёмочная группа сериала «Начало после конца»

Актёры и съёмочная группа сериала «Начало после конца»

Режиссёры

Кэитаро Мотонага

Кэитаро Мотонага

Keitaro Motonaga
Режиссёр

Актёры

Нацуми Фудзивара

Нацуми Фудзивара

Natsumi Fujiwara
АктрисаArthur Leywin
Рэна Маэда

Рэна Маэда

Rena Maeda
АктрисаAlice Leywin
Ямато Киндзё

Ямато Киндзё

Yamato Kinjo
АктёрReynolds Leywin / Reynolds Leywinn
Кана Итиносэ

Кана Итиносэ

Kana Ichinose
АктрисаTessia Eralith
Синъя Такахаси

Синъя Такахаси

Shinya Takahashi
АктёрDurden Walker
Такааки Торасима

Такааки Торасима

Takaaki Torashima
АктёрAdventurer / Elf Captain / Father / George / Huge Man
Тиаки Омигава

Тиаки Омигава

Chiaki Omigawa
АктрисаJasmine Flamesworth / Priscilla Glayder
Кэйити Сонобэ

Кэйити Сонобэ

Keiichi Sonobe
АктёрVirion Eralith
Косукэ Кобаяси

Косукэ Кобаяси

Kosuke Kobayashi
АктёрServant / Adventurer / Retainer

Сценаристы

Такамицу Коно

Такамицу Коно

Takamitsu Kono
Сценарист

Продюсеры

Хироюки Танака

Хироюки Танака

Hiroyuki Tanaka
Продюсер

Композиторы

Кэидзи Инаи

Кэидзи Инаи

Keiji Inai
Композитор