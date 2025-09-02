Лом с вертолета/Лунная походка/перцы
На пределе
1-й сезон
Лом с вертолета/Лунная походка/перцы

На пределе (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

2013, Лом с вертолета/Лунная походка/перцы
Документальный, ТВ-шоу16+

1-й сезонНа пределе. Испытания

Научное шоу, в котором автор и ведущий Александр Колтовой проверит предел прочности различных явлений и утверждений, а заодно - свой и съемочной группы. Были ли американцы на луне? Что будет с желудком человека, если сначала выпить диетической кока-колы, а потом съесть мятную конфету? И на что способен обычный лом, сброшенный с большой высоты?

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Качество
SD
Время
26 мин / 00:26

