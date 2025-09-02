На пределе (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Научное шоу, в котором автор и ведущий Александр Колтовой проверит предел прочности различных явлений и утверждений, а заодно - свой и съемочной группы. Были ли американцы на луне? Что будет с желудком человека, если сначала выпить диетической кока-колы, а потом съесть мятную конфету? И на что способен обычный лом, сброшенный с большой высоты?

