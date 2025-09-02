На пределе (сериал, 2013) смотреть онлайн

На пределе
2013, На пределе 2 сезона
Документальный, ТВ-шоу16+

Программа рассказывает о том, насколько безопасны изобретения человека для человека. Речь пойдет обо всех видах транспорта, гражданских и промышленных сооружениях, бытовых изделиях и материалах. Одна передача — наглядное исследование одного объекта с точки зрения безопасности, устройства, инноваций и развития.

Россия
ТВ-шоу, Документальный

