На пределе (сериал, 2013) смотреть онлайн
2013, На пределе 2 сезона
Документальный, ТВ-шоу16+
О сериале
Программа рассказывает о том, насколько безопасны изобретения человека для человека. Речь пойдет обо всех видах транспорта, гражданских и промышленных сооружениях, бытовых изделиях и материалах. Одна передача — наглядное исследование одного объекта с точки зрения безопасности, устройства, инноваций и развития.