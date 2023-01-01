Что представляет собой рынок криптовалют сегодня?
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На пальцах
1-й сезон
Что представляет собой рынок криптовалют сегодня?
2023, Что представляет собой рынок криптовалют сегодня?
ТВ-шоу16+

На пальцах (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Моноформат с ведущим Виктором Першиковым, трейдером и популяризатором экономики.
В выпусках программы описываются сложные экономические процессы и феномены, которые являются неотъемлемой частью нашей повседневности, простым языком с понятными примерами и контекстом. Особый акцент идёт на раскрытие современных, цифровых экономических процессов и инструментов, которые обуславливают отношения между людьми в рамках шестого (цифрового) технологического уклада жизни человека.

Сериал Что представляет собой рынок криптовалют сегодня? 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

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