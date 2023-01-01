На пальцах. Сезон 1
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1-й сезон

На пальцах (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, На пальцах. Сезон 1 14 серий
ТВ-шоу16+

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1-й сезон

Сюжет

Моноформат с ведущим Виктором Першиковым, трейдером и популяризатором экономики.
В выпусках программы описываются сложные экономические процессы и феномены, которые являются неотъемлемой частью нашей повседневности, простым языком с понятными примерами и контекстом. Особый акцент идёт на раскрытие современных, цифровых экономических процессов и инструментов, которые обуславливают отношения между людьми в рамках шестого (цифрового) технологического уклада жизни человека.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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