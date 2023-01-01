Криптобиржи
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На пальцах
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2023, Криптобиржи
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На пальцах (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Моноформат с ведущим Виктором Першиковым, трейдером и популяризатором экономики.
В выпусках программы описываются сложные экономические процессы и феномены, которые являются неотъемлемой частью нашей повседневности, простым языком с понятными примерами и контекстом. Особый акцент идёт на раскрытие современных, цифровых экономических процессов и инструментов, которые обуславливают отношения между людьми в рамках шестого (цифрового) технологического уклада жизни человека.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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