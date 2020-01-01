Мы те, кто мы есть (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

14-летний Фрейзер переезжает из Нью-Йорка в маленький городок на северо-востоке Италии, где находится американская военная база, куда перевели его родителей, служащих в армии США. Парень сторонится общения со сверстниками, пока не знакомится с Кэйтлин, чья семья живет здесь уже несколько лет. Фрейзер и Кэйтлин быстро находят общий язык, и их дружба становится началом больших перемен.



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