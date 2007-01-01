WinkДетямМульти-Россия1-й сезон7-я серия
2007, Мульти-Россия. Сезон 1. Серия 7
Мультсериалы, Семейный
0+
Мульти-Россия (мультсериал, 2007) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Цикл мультфильмов о разных регионах, городах и народностях России.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время1 мин / 00:01
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Почивалов
- СМРежиссёр
Сергей
Меринов
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- НВАктёр
Никита
Высоцкий
- ВТСценарист
Валентин
Телегин
- ДМСценарист
Дарья
Моргунова
- Сценарист
Александр
Татарский
- ГВСценарист
Георгий
Васильев
- ГВПродюсер
Георгий
Васильев
- КТПродюсер
Константин
Тарасов
- ВТХудожник
Валентин
Телегин
- СГХудожница
София
Горя
- ЛЗКомпозитор
Лев
Землинский