2020, Можно ваш телефончик?. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «PREMIER»
Можно ваш телефончик? (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+27 мин
Можно ваш телефончик?
Сезон 1 Серия 1
- 18+20 мин
Можно ваш телефончик?
Сезон 1 Серия 2
- 18+21 мин
Можно ваш телефончик?
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
Можно ваш телефончик?
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Можно ваш телефончик?
Сезон 1 Серия 5
- 18+21 мин
Можно ваш телефончик?
Сезон 1 Серия 6
- 18+28 мин
Можно ваш телефончик?
Сезон 1 Серия 7
- 18+21 мин
Можно ваш телефончик?
Сезон 1 Серия 8
- 18+22 мин
Можно ваш телефончик?
Сезон 1 Серия 9
- 18+22 мин
Можно ваш телефончик?
Сезон 1 Серия 10
- 18+26 мин
Можно ваш телефончик?
Сезон 1 Серия 11
О сериале
Интерактивное шоу Ильи Соболева, в котором комик делает все что угодно с телефоном зрителя. Пошлые предложения начальнику, непристойные сообщения родителям, а также личная переписка и фотографии. Зритель, который выдержит 10 минут позора, получает деньги и кучу эмоций.