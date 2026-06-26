Интерактивное шоу Ильи Соболева, в котором комик делает все что угодно с телефоном зрителя. Пошлые предложения начальнику, непристойные сообщения родителям, а также личная переписка и фотографии. Зритель, который выдержит 10 минут позора, получает деньги и кучу эмоций.

