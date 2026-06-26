Можно ваш телефончик?. Сезон 1. Серия 11
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Сериалы
Можно ваш телефончик?
1-й сезон
11-я серия
2020, Можно ваш телефончик?. Сезон 1. Серия 11
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «PREMIER»

Можно ваш телефончик? (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Интерактивное шоу Ильи Соболева, в котором комик делает все что угодно с телефоном зрителя. Пошлые предложения начальнику, непристойные сообщения родителям, а также личная переписка и фотографии. Зритель, который выдержит 10 минут позора, получает деньги и кучу эмоций.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
25 мин / 00:25

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