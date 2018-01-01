Мозаика. Серия 6
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Мозаика (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.22018, Mosaic
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

На горнолыжном курорте при странных обстоятельствах убита известная детская писательница Оливия Лэйк. Местный детектив Нейт Хенри начинает расследование этого загадочного преступления.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мозаика»