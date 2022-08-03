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Мозаика
1-й сезон

Мозаика (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

7.22018, Mosaic 6 серий
Триллер, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

На горнолыжном курорте при странных обстоятельствах убита известная детская писательница Оливия Лэйк. Местный детектив Нейт Хенри начинает расследование этого загадочного преступления.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мозаика»