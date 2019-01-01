Моя первая любовь. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Моя первая любовь
1-й сезон
16-я серия
8.22019, 4N1K
Комедии, Мелодрамы18+
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Моя первая любовь (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Япрак девушка, выросшая в обычном районе. Развлекается с друзьями, попадает с ними в переделки, проводит веселую жизнь, не думая о завтрашнем дне. И вполне довольна своей жизнью. Пока однажды в ее судьбе не появляется таинственный поклонник, вручивший ей необычный подарок на день рождения

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.1 IMDb