Моя первая любовь (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Япрак девушка, выросшая в обычном районе. Развлекается с друзьями, попадает с ними в переделки, проводит веселую жизнь, не думая о завтрашнем дне. И вполне довольна своей жизнью. Пока однажды в ее судьбе не появляется таинственный поклонник, вручивший ей необычный подарок на день рождения

