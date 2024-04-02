Моя первая любовь. Сезон 1. Серия 32
Wink
Сериалы
Моя первая любовь
1-й сезон
32-я серия
8.32019, 4N1K
Комедия, Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Моя первая любовь (сериал, 2019) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Япрак девушка, выросшая в обычном районе. Развлекается с друзьями, попадает с ними в переделки, проводит веселую жизнь, не думая о завтрашнем дне. И вполне довольна своей жизнью. Пока однажды в ее судьбе не появляется таинственный поклонник, вручивший ей необычный подарок на день рождения

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.1 IMDb