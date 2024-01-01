ШОУ «МОЯ МАМА — ГОЛОГРАММА» (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Комики и ученые обсуждают новые технологии, как они повлияют на мир и стоит ли их бояться. Ведущие Янчик и Дм�итрий Хрусталев представляют «Моя мама — голограмма» — шоу, в котором объединились юмор и наука.



Сегодня без инновационных разработок не обойтись. Но все ли они одинаково полезны? Комики Дмитрий Хрусталев и Янчик решили это выяснить, обратившись к первоисточнику — ученым. Гости шоу будут рассказывать о собственных амбициозных проектах и объяснять, в чем их цель. Ну а ведущие будут приводить аргументы против, ведь никто не хочет, чтобы очередное изобретение привело к апокалипсису. Кто из них прав, решат зрители, которые будут оценивать каждый раунд.



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